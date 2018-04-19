Экономика России пострадала от санкций против Северной Кореи

Ноэл Кинг (Noel King): Президент Трамп думает о том, чтобы сесть за стол переговоров с лидером Северной Кореи. Если эти переговоры пройдут хорошо, они могут стать поворотным пунктом на пути к обеспечению мира. Однако дипломаты выражают глубокое беспокойство, и оказывается, что некоторых русских совершенно не устраивает такое положение дел, сообщает Лусиан Ким (Lucian Kim), журналистка National Public Radio (NPR).

Лусиан Ким: Было время, когда северокорейские лидеры часто приезжали в Россию с визитами. В 2002 году Ким Чен Ир , отец Ким Чен Ына, сел на свой бронепоезд, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным , как было показано в его пропагандистском фильме.

В тихоокеанском порту Владивостока есть еще одно напоминание об этом визите. Дружелюбный портье в отеле «Гавань» дал мне комнату №615. Там по сей день висит мемориальная доска с напоминанием о том, что Ким Чен Ир спал здесь. Но те счастливые дни остались позади, поскольку сейчас сын Ким Чен Ира больше заинтересован во встрече с Дональдом Трампом, нежели с Владимиром Путиным. Кремль в свою очередь занял жесткую позицию в отношении программы ядерного оружия Северной Кореи, подписав самые жесткие санкции ООН. В своем кабинете в нескольких шагах от отеля «Гавань» Владимир Баранов ждет новых ограничений.

Он говорит, что из-за санкций у него нет ни груза, ни пассажиров для перевозки. В мае прошлого года Баранов начал паромное сообщение между Владивостоком и северокорейским портом Раджин. Он надеялся, что найдет клиентов среди десятков тысяч северокорейцев, которые работают на российских строительных площадках и фермах, но теперь им придется покинуть Россию, в связи с чем страдает и его бизнес.

Среди этих трудящихся-мигрантов есть и певцы северокорейского ресторана Корё, расположенного рядом с бизнес-центром Владивостока «City Hall». Здесь я встретилась с Артемом Лукиным, профессором международных отношений.

Артем Лукин: Среди основных мировых держав на данный момент у России самые теплые отношения с Северной Кореей. Даже с Китаем , единственным официальным союзником Северной Кореи, отношения, откровенно говоря, напряженные.

Россия неохотно присоединилась к санкциям, говорит Лукин, поскольку они приведут к оттоку рабочей силы.

«Северокорейские рабочие считаются высококвалифицированными, высокоэффективными и дисциплинированными работниками. Поэтому, если мы потеряем их, это нанесет серьезный удар по местной экономике».

Это также нанесет удар по экономике Северной Кореи, в чем и заключается основной смысл санкций.

Ирина Тян: Для Северной Кореи это бизнес, потому что все рабочие, которые здесь работают, платят своему правительству за то, чтобы тут находиться.

Ирина Тян — бизнесвумен из этнической корейской общины в России, совладелец фермы вместе с консульством Северной Кореи во Владивостоке. Тян отрицает, что северокорейцы работают в рабских условиях. Она утверждает, что они просто не предъявляют таких же требований, как российские рабочие, а также находятся под строгим контролем своих северокорейских руководителей.

«Они боятся, это понятно. Но все же они делают все для того, чтобы приехать сюда. Поскольку здесь они могут идти куда захотят, ходить по магазинам и покупать там то, что им нужно».

В этом году Тян получила квоту для 30 северокорейских рабочих, однако из-за санкций ее отменили, и ее последние восемь северокорейцев должны отправиться домой в этом месяце. Если санкции не будут сняты до начала посевного сезона следующего года, то ей придется закрыть свой бизнес.