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Власти Подмосковья будут контролировать волонтерскую деятельность
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Власти Подмосковья будут контролировать волонтерскую деятельность 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье активно развиваются волонтерские движения, в связи с этим на заседании Московской областной думы был принят закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области».
Законопроект наделяет Мособлдуму полномочиями по принятию законов в сфере волонтерства, контролю за их соблюдением и исполнением. Цель закона — поддержка и популяризация добровольческой деятельности в регионе.
В целях реализации проекта Закона будет создан Координационный совет в сфере волонтерства при губернаторе Московской области. Координационный совет будет способствовать эффективному взаимодействию волонтеров и добровольческих организаций с центральными исполнительными органами государственной власти Подмосковья, государственными органами Московской области, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований региона по вопросу развития добровольчества.
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