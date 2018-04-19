Власти Подмосковья будут контролировать волонтерскую деятельность

Подмосковье активно развиваются волонтерские движения, в связи с этим на заседании Московской областной думы был принят закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области».

Законопроект наделяет Мособлдуму полномочиями по принятию законов в сфере волонтерства, контролю за их соблюдением и исполнением. Цель закона — поддержка и популяризация добровольческой деятельности в регионе.