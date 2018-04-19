РФ и КНР планируют в течение трех месяцев согласовать обоснование МТК в Приморье

ХАБАРОВСК , 19 апреля. / ТАСС /. Россия Китай в течение трех месяцев планируют согласовать обоснование проекта модернизации международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом сообщил журналистам на Дне китайского инвестора в четверг в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"У нас ТЭО (технико-экономическое обоснование — прим. ТАСС) есть, но, когда была встреча глав государств, партнеры из Китая сказали, что им тоже нужно посчитать, и подготовили свое ТЭО. Сегодня мы получили его на руки; я его еще не изучал внимательно, но мои коллеги, которые имели возможность познакомиться с материалами, сказали, что они рассчитали окупаемость на основе существующего транспортного потока. Но это некорректно, так как дороги нет, нет и транспортного потока. Мы договорились о том, что эту работу надо продолжить, и в течение трех месяцев все-таки найти согласованность", — сообщил Трутнев

Правительство РФ утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2» в декабре 2016 года в рамках договоренности глав государств России и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». Транспортные коридоры проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края . Интерес к модернизации МТК проявили несколько китайских инвесторов, среди которых China Communications Construction Company, China Railway Group Limited, «Гуанда» и другие.

День китайского инвестора проходит в Хабаровске в четверг под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На нем обсуждаются совместные проекты РФ и КНР, в частности, подготовка технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.

В 2017 году День китайского инвестора на Дальнем Востоке России проводился в марте и в декабре. 19 декабря во Владивостоке обсуждались, в частности, проект по разведению и выращиванию аквакультуры на Дальнем Востоке России, создание кластера глубокой переработки стали и другие.