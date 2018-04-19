Галушка назвал проект МТК в Приморье более перспективным, чем оценивалось ранее

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», проведенное китайскими партнерами, показывает, что проект более перспективный, чем оценивалось ранее. Такое мнение журналистам в четверг на Ялтинском международном экономическом форуме высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

Сегодня в Хабаровске в ходе Дня китайского инвестора вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Россия Китай в течение трех месяцев планируют согласовать обоснование проекта модернизации международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

"Предварительно что могу сказать, объем инвестиций в создание инфраструктуры МТК-1 и МТК-2 наши партнеры оценили поменьше — нас это не может не радовать, а объем грузовой базы — побольше, пока конкретные цифры не хотел бы говорить. В рамках отработки предварительного технико— экономического обоснования оценка наших партнеров, что грузов может быть больше, а инвестиции — меньше. Это говорит о том, что проект еще более жизнеспособен, чем предварительно оценивался, еще более эффективен и перспективен", — сказал Галушка и добавил, что российская сторона во время предварительной оценки проекта закладывала более осторожные прогнозы.

Министр пояснил, что ТЭО готово и представлено в Хабаровске вице-премьеру, полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

"ТЭО было предварительно рассмотрено моими коллегами на Дне китайского инвестора (состоялся 19 апреля в Хабаровске — прим. ТАСС). Нам передан сам документ, мы его рассмотрим подробнейшим образом. Имеем ввиду, что нашими лидерами перед правительствами двух стран поставлена задача выйти на подписание межправительственного соглашения по развитию этих транспортных коридоров", — сказал Галушка.

Про транспортные коридоры

Правительство РФ утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2» в декабре 2016 года в рамках договоренности глав государств России и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». Транспортные коридоры проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края . Интерес к модернизации МТК проявил целый ряд китайских инвесторов, среди которых China Communications Construction Company, China Railway Group Limited, «Гуанда» и другие.

День китайского инвестора проходит в Хабаровске в четверг под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На нем обсуждаются совместные проекты РФ и КНР, в частности, подготовка технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.