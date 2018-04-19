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Ярмарка выходного дня открылась в Северном Бутове
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Ярмарка выходного дня открылась в Северном Бутове 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Ярмарка выходного дня работает по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 17.
Просторный светлый павильон установлен до декабря — именно до этого времени планируется работа ярмарки. Здесь можно купить практически все — овощи, фрукты, мед, мясные и рыбные продукты, а также текстиль для дома, красивую глиняную посуду, бытовую химию, косметику. Все продукты свежайшие, привезены из приусадебных хозяйств Подмосковья, а также из Липецкой, Смоленской и Тамбовской областей. Ярмарка выходного дня работает в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 20 часов.
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