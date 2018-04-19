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Чип поможет найти потерявшегося питомца
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Чип поможет найти потерявшегося питомца 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Комитет ветеринарии города Москвы напоминает владельцам, что идентификация собак и кошек в России является обязательной процедурой. В 2017 году в государственных ветеринарных клиниках столицы было идентифицировано около 4500 домашних собак и кошек.
Для домашнего питомца наиболее надежным и простым методом является электронное мечение — чипирование. Установка чипа занимает всего несколько минут, абсолютно безопасна для животного и удобна для владельца.
По окончании чипирования информация о номере чипа вносится ветврачом в международную базу номеров. Это облегчает и упрощает поиск животного в случае его потери. Сверить номер чипа, установленного животному, с номером, который вносится в паспорт и базу данных, можно с помощью специального сканера.
В случае перевозки животных между странами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и в Евросоюз чипирование собак и кошек является также обязательным.
Чипировать животное в Москве можно в 26 стационарных подразделениях государственной ветеринарной службы, расположенных во всех административных округах города. С полным перечнем адресов и графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «Мосветобъединение» в разделе «клиники».
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