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В Иркутской области увеличат объемы воспроизводства омуля, запрещенного к вылову
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В Иркутской области увеличат объемы воспроизводства омуля, запрещенного к вылову 

ТАСС 2 часа назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ИРКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минсельхозу разработать меры увеличить объемы воспроизводства омуля, вылов которого запрещен на Байкале с осени прошлого года. Об этом глава региона сообщил четверг в ходе своего послания Законодательному собранию.
"Поручаю региональному Министерству сельского хозяйства обеспечить все необходимые условия для создания новых и развития действующих рыбоводных заводов. Уверен, что системное решение проблемы воспроизводства омуля позволит стабилизировать ситуацию и больше не прибегать к таким радикальным мерам, как запрет промысла", — сказал он.
В 2017 году в Иркутской области начали зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища, впервые в реку Белая было выпущено 150 тыс. штук подрощенной молоди омуля, отметил Левченко. «Сейчас уже совершенно очевидно, что необходимо усилить рыбоохранные мероприятия и увеличить объемы искусственного воспроизводства байкальского омуля», — добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Иркутской области в 2017 году предложили Росрыболовству заняться зарыблением Братского и Усть-Илимского водохранилищ на реке Ангара, внеся соответствующие предложения в проект ФЦП по охране озера Байкал. По данным экспертов, в Байкале омуль вырастает до товарных размеров за 5-7 лет, в водохранилище он набирает вес за 3-5 лет.
Минсельхоз с 1 октября ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, все это время будет действовать мораторий на вылов.
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