Ещё
На Дальнем Востоке построят заводы по переработке отходов лесной промышленности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке построят заводы по переработке отходов лесной промышленности 

ТАСС 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Китайская компания заявила о намерении построить несколько заводов по переработке древесных отходов в регионах Дальнего Востока, к работе планирует приступить в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Сейчас только что я закончил встречу с руководителем одной из китайских компаний. Сказал, что «я построю пять заводов по переработке отходов лесной промышленности в биотопливо и начну работу уже в 2018 году». Приятная констатация", — сказал Трутнев журналистам в четверг в Хабаровске после встречи с руководством китайской компании Beijing Zghonglian Ruihua New Energy Technologies в рамках проходящего Дня китайского инвестора.
Трутнев добавил, что заводы будут располагаться там, где уже есть деревообработка. В ближайшее время инвесторы намерены провести при поддержке Агентства по привлечению инвестиций серию переговоров с деревообрабатывающими предприятиями.
"Я, конечно, надеюсь на здравый смысл наших лесопереработчиков, что они сами сделают шаги навстречу, но если эти шаги будут замедляться, то мы им поспособствуем. Лес надо перерабатывать полностью. Закапывать в землю ветки, кроны и так далее — варварство", — сказал Трутнев.
По данным правительтсва Хабаровского края, проекты по созданию этих заводов могут быть реализованы в Хабаровском крае и в Приморье.
ТАСС: последние новости
Медведев назвал досрочное начало работы Кандымского ГПК в Узбекистане важным событием Президент Саркисян подписал закон о ратификации соглашения Армении и ЕС В США пассажир снял на видео посадку самолета после разгерметизации салона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО220
Япония заявила протест России401
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Тулеев уедет за границу317
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение