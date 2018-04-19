На Дальнем Востоке построят заводы по переработке отходов лесной промышленности

ХАБАРОВСК , 19 апреля. / ТАСС /. Китайская компания заявила о намерении построить несколько заводов по переработке древесных отходов в регионах Дальнего Востока, к работе планирует приступить в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

"Сейчас только что я закончил встречу с руководителем одной из китайских компаний. Сказал, что «я построю пять заводов по переработке отходов лесной промышленности в биотопливо и начну работу уже в 2018 году». Приятная констатация", — сказал Трутнев журналистам в четверг в Хабаровске после встречи с руководством китайской компании Beijing Zghonglian Ruihua New Energy Technologies в рамках проходящего Дня китайского инвестора.

Трутнев добавил, что заводы будут располагаться там, где уже есть деревообработка. В ближайшее время инвесторы намерены провести при поддержке Агентства по привлечению инвестиций серию переговоров с деревообрабатывающими предприятиями.

"Я, конечно, надеюсь на здравый смысл наших лесопереработчиков, что они сами сделают шаги навстречу, но если эти шаги будут замедляться, то мы им поспособствуем. Лес надо перерабатывать полностью. Закапывать в землю ветки, кроны и так далее — варварство", — сказал Трутнев.