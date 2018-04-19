Для чего и когда нужно менять кассы в магазинах? 

«Очередная волна перехода на новую кассовую технику коснётся предпринимателей из сфер торговли и общепита, имеющих наёмных работников и работающих на патенте или уплачивающих единый налог на вменённый доход. А также юрлиц в сфере торговли и общепита, уплачивающих единый налог на вменённый доход. С 1 июля 2018 года для них вводится новый порядок расчётов. Им нужно будет использовать кассовый аппарат с функцией автоматической онлайн-выгрузки данных о расчётах в налоговый орган. При этом за покупку и установку онлайн-касс предприниматель сможет получить вычет — 18 тысяч рублей за каждую единицу техники, — отвечает главный госналогинспектор отдела оперативного контроля УФНС по Коми Галина Толстова. — В Коми утверждён перечень местностей, отдалённых от сетей связи, где кассовый аппарат можно использовать без онлайн-выгрузки данных. При этом оснастить кассу фискальным накопителем (запоминающим устройством, аккумулирующим информацию о покупках) всё же придётся. Информация с таких устройств будет передаваться в налоговую службу при замене фискального накопителя, то есть через 13-36 месяцев».