В Алтайском крае ввели запрет на лов рыбы

На реке Оби и ее притоках запрет действует с 20 апреля по 20 мая. С 25 апреля на месяц ограничат рыболовство на озерах края, с 25 апреля по 10 июня — на Новосибирском водохранилище (территория Алтайского края). До 15 июля запрещено ловить рыбу на реках Ануй, Песчаная, Алей, Чарыш, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км.

Запрет не распространяется на рыбаков, которые ловят рыбу удочкой с берега.

Нарушителям грозит штраф или уголовная ответственность, если сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей.