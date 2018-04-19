Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе стартовали в Ховрине

Пенсионеров района Ховрино приглашают на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, которые стартовали в рамках городской программы «Московское долголетие». Об этом рассказали в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино».

— Вчера мы занимались на территории баскетбольной площадки в шаговой доступности от нашего центра, в дальнейшем будем осваивать живописные маршруты в Грачёвском парке, а также в парке Дружбы. География будет расширяться, — уточнили в центре.

Как отметили в ТЦСО, чтобы присоединиться к одной из групп, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу: ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок 8 (495) 454-15-28. (то)