Ещё
Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе стартовали в Ховрине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе стартовали в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Пенсионеров района Ховрино приглашают на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, которые стартовали в рамках городской программы «Московское долголетие». Об этом рассказали в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино».
— Вчера мы занимались на территории баскетбольной площадки в шаговой доступности от нашего центра, в дальнейшем будем осваивать живописные маршруты в Грачёвском парке, а также в парке Дружбы. География будет расширяться, — уточнили в центре.
Как отметили в ТЦСО, чтобы присоединиться к одной из групп, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу: ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок 8 (495) 454-15-28. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
«Космический квест» прошел в библиотеке на Зеленоградской Асфальт отремонтировали на участке дороги Клинской улицы Дорожное ограждение отремонтировали на перекрестке улиц Лавочкина и Беломорской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО222
Япония заявила протест России402
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Россияне «изменили» доллару33
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение