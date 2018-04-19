16-летняя девочка нашлась спустя 11 дней после исчезновения

Обнаружить пропавшего подростка удалось благодаря грамотным действиям сотрудников отдела полиции №5 «Дзержинский», сообщает поисково-спасательный отряд «Маяк».

Как отмечалось ранее, Вера Ш. пропала в Пасху, 8 апреля. Она вышла из дома в Калининском районе и бесследно исчезла.

В поисковой ориентировке говорилось, что рост девушки —

165 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные темно-русые. В день пропажи была одета в черную с розовым подкладом куртку, черные джинсы, черные кроссовки. Где подросток пропадал все это время и чем занимался — держится в тайне.

В последние дни в Новосибирске произошел всплеск исчезновений девочек-подростков. 13 апреля ушла из дома и не вернулась 14-летняя Екатерина, днем позже по дороге в школу пропала 14-летняя Лилия.

К счастью, нередко пропавшие школьницы находятся живыми и здоровыми. В ноябре прошлого года 14-летнюю девочку вернули домой, о ней ничего не было известно более 10 дней. Оказалось, что все это время она находилась у друга.