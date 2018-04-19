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16-летняя девочка нашлась спустя 11 дней после исчезновения
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16-летняя девочка нашлась спустя 11 дней после исчезновения 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Обнаружить пропавшего подростка удалось благодаря грамотным действиям сотрудников отдела полиции №5 «Дзержинский», сообщает поисково-спасательный отряд «Маяк».
Как отмечалось ранее, Вера Ш. пропала в Пасху, 8 апреля. Она вышла из дома в Калининском районе и бесследно исчезла.
В поисковой ориентировке говорилось, что рост девушки —
165 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные темно-русые. В день пропажи была одета в черную с розовым подкладом куртку, черные джинсы, черные кроссовки. Где подросток пропадал все это время и чем занимался — держится в тайне.
В последние дни в Новосибирске произошел всплеск исчезновений девочек-подростков. 13 апреля ушла из дома и не вернулась 14-летняя Екатерина, днем позже по дороге в школу пропала 14-летняя Лилия.
К счастью, нередко пропавшие школьницы находятся живыми и здоровыми. В ноябре прошлого года 14-летнюю девочку вернули домой, о ней ничего не было известно более 10 дней. Оказалось, что все это время она находилась у друга.
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