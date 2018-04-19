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Волонтеры очистят от мусора самый северный населенный пункт России
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Волонтеры очистят от мусора самый северный населенный пункт России 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Волонтеры во время Арктического субботника летом 2018 года очистят от мусора поселок Диксон в Красноярском крае — самый северный населенный пункт России. Об этом в четверг сообщила пресс— служба Таймырского муниципального района края.
"В ходе субботника предполагается провести рейды по очистке территории Диксона от балок, металла, малых водоемов — от мусора, разобрать старые заборы и некапитальные строения, расчистить территорию городского поселения от бытового и технического мусора", — уточнили в пресс-службе.
В администрации района отметили, что Арктический субботник пройдет во второй половине лета. «Жители самого северного населенного пункта России надеются, что данный проект даст мощный толчок для развития Диксона и привлечет внимание к вопросам экологии в Арктике как самих жителей, так и волонтеров Красноярского края», — подчеркнули в пресс— службе.
Диксон — самый северный порт России, назван в честь шведского путешественника Оскара Диксона. Сейчас в нем живут около 600 человек.
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