Волонтеры очистят от мусора самый северный населенный пункт России

"В ходе субботника предполагается провести рейды по очистке территории Диксона от балок, металла, малых водоемов — от мусора, разобрать старые заборы и некапитальные строения, расчистить территорию городского поселения от бытового и технического мусора", — уточнили в пресс-службе.

В администрации района отметили, что Арктический субботник пройдет во второй половине лета. «Жители самого северного населенного пункта России надеются, что данный проект даст мощный толчок для развития Диксона и привлечет внимание к вопросам экологии в Арктике как самих жителей, так и волонтеров Красноярского края», — подчеркнули в пресс— службе.

Диксон — самый северный порт России, назван в честь шведского путешественника Оскара Диксона. Сейчас в нем живут около 600 человек.