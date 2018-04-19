Вандальные надписи удалили с торца дома на Зеленоградской

После обращения жителя района Хорвино на портал «Наш город» с торца дома 33, корпус 3 по Зеленоградской улице удалили вандальные надписи. О выполнении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что вандальные надписи закрашены», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)