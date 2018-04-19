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Вход и ограждения в парке Щорса отремонтируют в мае
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Вход и ограждения в парке Щорса отремонтируют в мае 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
МАУ «Парки Самары» ищет подрядчика, который отремонтирует вход и ограждения вокруг парка имени Щорса. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.
Ему предстоит привести в порядок вход в парк со стороны улиц Спортивной и Урицкого. На эти цели в Самаре готовы выделить 4,93 миллиона рублей.
— Подрядчика определят 23 апреля. Ему предстоит выполнить ремонт в течение месяца со дня подписания договора, — сообщают в документации закупки.
Капитальный ремонт входа со стороны улицы Спортивной приурочили к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В парке Щорса также решили установить памятник чехословацким легионерам. Изначально его планировали разместить на улице Красноармейской, в 50 метрах от стелы красноармейцам, которые были расстреляны белочехами. Это вызвало бурные споры среди городской общественности. Установка знака на улице Красноармейской стартовала в ноябре 2015 года. Однако вскоре работу свернули: монумент подвергся нападению вандалов.
Позже представители Минобороны Чехии и России, местные политики выбрали новое место для установки памятника чехословацким легионерам — в парке Щорса. Жители Самары вновь вышли на борьбу с неугодным монументом. В начале сентября прошлого года инициативная группа устроила пикет против установки памятного знака белочехам. Тогда активисты заявили, что будут продолжать сбор подписей до тех пор, пока городские власти не отменят свое решение. Слово негодующие сдержали. Протестная акция повторилась в начале октября 2017 года.
Теперь завершить установку памятника чешским легионерам в парке Щорса планируют в 2018 году.
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