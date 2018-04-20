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Субботник в Ярославле: что взять с собой и что делать, если заставляют на работе, а идти не хочется
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Субботник в Ярославле: что взять с собой и что делать, если заставляют на работе, а идти не хочется 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Завтра, 21 апреля, в Ярославле стартует общегородской субботник. Пойдут все — и простые ярославцы, и чиновники. С этого дня стартует месяц благоустройства в городе. Уборка будет генеральной.
Будем сажать деревья, цветы, колотить скворечники. Всё это под музыку и с полевой кашей.
— Основная задача — навести порядок на всех общественно значимых территориях — это скверы, бульвары, набережные, а также дойти до каждого двора. Мы приглашаем жителей не оставаться равнодушными и принять самое активное участие в том, чтобы сделать наш регион чище, красивее и уютнее, — позвал исполняющий обязанности директора департамента ЖКХЭиРТ Сергей Колесников.
На субботнике ярославцы сколотят 400 скворечников и 200 кормушек для птиц. Для вывоза собранного мусора и уборки улиц выйдет более 150 машин.
Инструмент на субботниках выдадут, но с собой лучше самим взять средство от клещей — эти паразиты сейчас активизировались.
Правда, перспектива выйти в субботу помахать граблями радует не всех. Судя, по крайней мере, по опросу в нашей группе «ВКонтакте». Что делать, если вас заставляют идти на субботник, а вам не хочется:
— Работать во внерабочее время человек не обязан. Так что вы вполне можете отказаться. Выйти на субботник человек может в рабочее время (если сочтет это соответствующим своим должностным обязанностям) либо потребовать оплату выходного дня, — рассказал юрист Евгений Магунов.
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