Иркутская область разработает меры поддержки импортозамещающих производств 

ИРКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил правительству региона разработать адресные меры поддержки новых импортозамещающих производств. Об этом глава региона заявил в ходе своего ежегодного послания Заксобранию в четверг.
"Предлагаю экономическому и финансовому блокам рассмотреть возможность адресного льготирования тех инвесторов, которые дадут региону максимальный эффект и максимальную отдачу. Одним из вариантов может стать расширение перечня мер поддержки для участников так называемых СПИКов — специальных инвестиционных контрактов. Такой проект может быть направлен на создание или модернизацию производства промышленной продукции, продукции, не имеющей аналогов, на внедрение наилучших доступных технологий", — сказал Левченко.
При этом глава региона пояснил, что льгота по налогу на прибыль может быть предоставлена участникам СПИК, заключаемых без участия РФ.
Другим «относительно новаторским вариантом» поддержки импортозамещающих производств, по словам губернатора, может стать заключение офсетных контрактов (контракты на закупку импорта с условием инвестиций со стороны импортера или передачи технологий — прим. ТАСС). «В России уже есть опыт и практика их применения. Инвесторы получат гарантии сбыта своей продукции на территории Иркутской области в случае, если разместят здесь свои производства», — отметил глава региона.
"Поручаю министерству экономического развития Иркутской области проработать эти варианты и заняться поиском инвесторов, готовых на таких условиях прийти в наш регион", — подытожил он.