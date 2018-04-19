Иркутская область разработает меры поддержки импортозамещающих производств

"Предлагаю экономическому и финансовому блокам рассмотреть возможность адресного льготирования тех инвесторов, которые дадут региону максимальный эффект и максимальную отдачу. Одним из вариантов может стать расширение перечня мер поддержки для участников так называемых СПИКов — специальных инвестиционных контрактов. Такой проект может быть направлен на создание или модернизацию производства промышленной продукции, продукции, не имеющей аналогов, на внедрение наилучших доступных технологий", — сказал Левченко.

При этом глава региона пояснил, что льгота по налогу на прибыль может быть предоставлена участникам СПИК, заключаемых без участия РФ

Другим «относительно новаторским вариантом» поддержки импортозамещающих производств, по словам губернатора, может стать заключение офсетных контрактов (контракты на закупку импорта с условием инвестиций со стороны импортера или передачи технологий — прим. ТАСС). «В России уже есть опыт и практика их применения. Инвесторы получат гарантии сбыта своей продукции на территории Иркутской области в случае, если разместят здесь свои производства», — отметил глава региона.