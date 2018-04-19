Российские ученые разработали «жизнеспособный» электронный нос 

Российские ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. вместе коллегами из Германии и Киргизии разработали систему обучения электронных носов, после которой носы безошибочно определяют запахи до восьми лет, сообщает National Center for Biotechnology Information.
Электронный нос — прибор, распознающий запахи и вкусы. Процесс «обучения» электронного устройства напоминает дрессировку поисковых собак: компьютеру, оборудованному сенсорами, показывается нужный запах, который закрепляется его обозначением. Постепенно искусственный разум учится распознавать новые ароматы.
«Умные» носы используются в научных лабораториях, при производстве для контроля качества товара, для защиты окружающей среды. Кроме того, электронные носы в перспективе будут использоваться сотрудниками правоохранительных органов, чтобы обнаруживать вещества, не имеющие аромата. Собаки не всегда способны обнаружить запах наркотиков в присутствии других запахов. Электронный нос также может использоваться для обнаружения взрывных устройств в аэропортах. Но пока прибор стоит слишком дорого для повсеместного внедрения.
В Саратовском университете разрабатывают электронные носы уже не первый год. Но, как оказалось, они безошибочно распознают запахи лишь неделю-другую. В отличие от биологической системы обоняния, электронный нос, оказавшись в реальных условиях вне лаборатории, быстро начинает «путаться» среди огромного количества посторонних запахов.
Благодаря введению системы дообучения новые саратовские носы смогут работать до восьми лет без сбоев.