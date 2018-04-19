Российские ученые разработали «жизнеспособный» электронный нос

Российские ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. вместе коллегами из Германии Киргизии разработали систему обучения электронных носов, после которой носы безошибочно определяют запахи до восьми лет, сообщает National Center for Biotechnology Information.

Электронный нос — прибор, распознающий запахи и вкусы. Процесс «обучения» электронного устройства напоминает дрессировку поисковых собак: компьютеру, оборудованному сенсорами, показывается нужный запах, который закрепляется его обозначением. Постепенно искусственный разум учится распознавать новые ароматы.

«Умные» носы используются в научных лабораториях, при производстве для контроля качества товара, для защиты окружающей среды. Кроме того, электронные носы в перспективе будут использоваться сотрудниками правоохранительных органов , чтобы обнаруживать вещества, не имеющие аромата. Собаки не всегда способны обнаружить запах наркотиков в присутствии других запахов. Электронный нос также может использоваться для обнаружения взрывных устройств в аэропортах. Но пока прибор стоит слишком дорого для повсеместного внедрения.

В Саратовском университете разрабатывают электронные носы уже не первый год. Но, как оказалось, они безошибочно распознают запахи лишь неделю-другую. В отличие от биологической системы обоняния, электронный нос, оказавшись в реальных условиях вне лаборатории, быстро начинает «путаться» среди огромного количества посторонних запахов.

Благодаря введению системы дообучения новые саратовские носы смогут работать до восьми лет без сбоев.