Ещё
Когда построят больницу в Сыктывдинском районе?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда построят больницу в Сыктывдинском районе? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Население Сыктывдинского района растёт, муниципалитет нуждается в новой, хорошо оборудованной ЦРБ. Когда её построят?
«Минздрав Коми проанализировал потребности муниципалитетов республики в объектах здравоохранения. Мониторинг помог выявить надобность новых объектов, в том числе на территории Сыктывдинского района, — отвечает пресс-секретарь Минздрава РК Полина Абрамова. — В данном муниципалитете нужно возвести семь фельдшерско-акушер­ских пунктов — в сёлах Слудка, Шошка, Лэзым, Захарово, Часово, посёлке Мандач, деревне Красная, а также три врачебные амбулатории — в посёлке Нювчим, местечке Пичипашня, селе Пажга. Нуждается в реконструкции здание стационара в селе Выльгорт. Строительство нового здания центральной районной больницы в Сыктывдинском районе не включено в потребность первоочередных объектов строительства».
АиФ Пермь: последние новости
Как идёт суд по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера? В понедельник в части Перми отключат воду Кто и как проверяет качество дорог после ремонта?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО222
Япония заявила протест России402
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Россияне «изменили» доллару33
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение