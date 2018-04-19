Когда построят больницу в Сыктывдинском районе? 

Население Сыктывдинского района растёт, муниципалитет нуждается в новой, хорошо оборудованной ЦРБ. Когда её построят?
«Минздрав Коми проанализировал потребности муниципалитетов республики в объектах здравоохранения. Мониторинг помог выявить надобность новых объектов, в том числе на территории Сыктывдинского района, — отвечает пресс-секретарь Минздрава РК Полина Абрамова. — В данном муниципалитете нужно возвести семь фельдшерско-акушерских пунктов — в сёлах Слудка, Шошка, Лэзым, Захарово, Часово, посёлке Мандач, деревне Красная, а также три врачебные амбулатории — в посёлке Нювчим, местечке Пичипашня, селе Пажга. Нуждается в реконструкции здание стационара в селе Выльгорт. Строительство нового здания центральной районной больницы в Сыктывдинском районе не включено в потребность первоочередных объектов строительства».