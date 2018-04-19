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В США запустили доставку товаров к двери автомобиля
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В США запустили доставку товаров к двери автомобиля 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
В прошлом году американская компания Target запустила специальную услугу Drive Up, которая позволяет потребителю заказывать необходимый товар в приложении и получать доставку до двери собственного автомобиля. Уже сейчас программа доступна в 270 магазинах.
Ряд магазинов в Техасе, Флориде, в штатах Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Оклахома и Южная Каролина теперь предлагает услугу. Дабы воспользоваться данным сервисов необходимо при заказе через приложение Target выбрать Drive Up в качестве опции. Потом, когда вы находитесь по дороге к магазину, можно коснуться кнопки «Я нахожусь на пути» и поделиться своим текущим местоположением, чтобы сотрудники понимали, когда следует ожидать прихода клиента. Отмечается, когда заказ получен — местоположение автоматически перестает отслеживаться.
После того, как заказчик подъезжает в магазин и припарковывается в специально отведенном месте, сотрудник компании в течении двух минут выносит заказ и сканирует штрих-код, чтобы подтвердить личность клиента. Затем остается оставить свою подпись и забрать покупку.
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