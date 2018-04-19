«Нам, обычным фермерам от антисанкций лучше не стало». Стоит ли США бояться продовольственного эмбарго со стороны России?

Существенных изменений не будет

Сама по себе стратегия импортозамещения продовольствия правильная. Более того, ограничение поставок иностранных сыров, мясных изделий, овощей и фруктов не скажется дефицитом для российских магазинов. В России сегодня сельское хозяйство уверенно растет на 5-8% в зависимости от региона. В то же время США — та страна, которая не поставляет в Россию больших объемов продовольствия. Например, по подсчетам Ассоциации «Руспродсоюз», в 2017 году США поставили в Россию пищевых продуктов, включая алкоголь и табак, на 300 млн долларов. Это около 2,5% стоимости всего импорта из страны.

Ситуацию поясняет Дмитрий Востриков , исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз». «О последствиях, которые ждут российский продовольственный рынок после введения санкций, можно будет судить после формирования окончательного списка продукции, попавшей под запрет. — размышляет эксперт в интервью корреспонденту »ФедералПресс» . — На данном этапе ситуация видится абсолютно стабильной. Мы ввозим достаточно немного (по сравнению с другими странами) продуктов и США, поэтому существенных изменений после введения санкций отечественный рынок не почувствует. Если говорить о крепком алкоголе, который в основном поставляется в Россию, то США занимает порядка 6% общего объема импорта данного вида продукции. Доля США в импорте табака также не столь значительна — 8,6%. Рынок может ощутить изменения по этой категории только в случае, если запрет распространится на табак-сырье, который в России и в других странах-экспортерах не производится».

Правда, стоит заметить, что на территории России сегодня есть американские пищевые производства. Вот они могут почувствовать на себе бремя антисанкций в случае, если будут ограничены поставки пищевых ингредиентов, премиксов, посевного и семенного материала, инкубационного яйца и животных, которые в России не производятся в достаточных объемах. Правда, поясняет Дмитрий Востриков, далеко не факт, что эти категории сырья попадут под запреты. При этом, опять же США не лидируют в поставках в Россию по этим товарным позициям.

Пока одни лозунги

Позиция пищевиков понятна. Но что скажут непосредственно аграрии. Корреспондент «Федерал Пресс» получить комментарий президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов и по совместительству зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова . Но, к сожалению, эксперт отказался общаться по данному вопросу, сославшись на то, что пока перспективы данного законопроекта неясны. Тем не менее, уже одно это косвенно говорит о его сырости.

Зато свое мнение по запретительным мерам высказал его коллега по отрасли председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», фермер Василий Мельниченко. Он считает, что эти меры излишние и к защите интересов селян вряд ли имеют какое-то отношение.

«Честно говоря, не могу вспомнить, какую сельхозпродукцию мы импортируем из США. Времена, когда мы в Штатах покупали пшеницу, сою, мясо, уже прошли. — делится он своем мнением с корреспондентом «ФедералПресс». — Поэтому заявленные антисанкции по сельскому хозяйству нас будут мало касаться. Никаких преференций я здесь не вижу. Это скорее что-то символическое, чем реальное. Санкции и антисанкции у нас действуют уже несколько лет. Нам, обычным фермерам лучше от этого не стало. Вот, например, проедьтесь по селу Свободный серп в Тульской области , и вы все поймете. Вся эта возня на международной арене на нас, селянах, никак в лучшую сторону не сказывается. Сегодня сельская территория не имеет перспектив развития, независимо от громких заявлений в правительстве о развитии сельского хозяйства».

Проблемы есть, но они за рамками антисанкций

Возможно, эмбарго на продовольствие как-то поможет смежным отраслям. Например, производителям сельхозтехники? На этот вопрос ответил замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин

«В предложенных антисанкциях про сельхозтехнику не сказано ничего. — отмечает он в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс». — Но если было бы сказано, то было бы неплохо. Поэтому получается, что напрямую этот законопроект не будет действовать в отношении интересов машиностроителей. Но в целом считаю, что он окажет положительное влияние на потенциал экономики. Потому что, конечно, он стимулирует спрос на пищевую продукцию российского производства. Это приведет к дополнительным доходам наших сельхозпроизводителей, и они смогут обновлять свой парк техники».

Правда, стоит заметить, в этом сегменте и без данных антисанкций сейчас действуют беспрецедентные методы поддержки. Это и предоставление льготных кредитов, это и помощь в участии на международных выставках, и еще ряд мер. Об этом говорят и успехи данной отрасли. За последние пять лет производство сельхозтехники выросло в три раза. Только в 2017 было поставлено в производство более 150 новых и модифицированных моделей сельхозтехники. Другое дело, что нередко в этой технике встречаются импортные комплектующие. Запретить их ввоз — значит ударить и по этому направлению. Но в перечне антисанкций пока об этом не сказано.

При этом Денис Максимкин отмечет, что есть ряд нерешенных вопросов по защите наших машиностроителей. «Например, когда в начале года проходил Госсовет, председатель совета директоров »Ростсельмаш» Константин Бабкин выступил с предложением ограничить закупку импортной сельхозтехники за счет средств субъектов федерации. — сообщает эксперт. — По итогам заседания этого Госсовета вышел перечень поручений президента, в котором было сказано проработать вопрос о внесении изменений в законодательство по данной проблеме. Я знаю, что этот вопрос сейчас активно прорабатывается в федеральных органах власти». Так что не исключено, что он будет включен в антисанкционный пакет к третьему чтению.

Чем хуже, тем лучше — это не дело

Одним словом, пока у экспертов нет четкого представления, как запрет на пищевую продукцию аукнется американским производителям. В то же время и российский потребитель не почувствует особых изменений в своем рационе или кошельке. Пока антисанкции вызывают тревогу больше в связи с ограничением фармацевтических товаров.

Итоги антисанкционной политики подвел фермер Василий Мельниченко. «Много говорится об успехах агрохолдингов. — говорит он. — Но они производят еду не лучшего качества. Нормальную еду производит наше крестьянство. Но вместо его поддержки мы решаем глобальные проблемы. Я считаю, пора уже завязывать с санкциями и антисанкциями. Нам надо заниматься обустройством своих территорий. У нас в России, если вдуматься, осталось мало людей, которые действительно хотят и будут работать на селе. Мне вообще кажется, что сегодня нам навязывают политику: чем нам хуже, тем будет лучше. Это же не дело, навязывать такую политику людям».