На Центральной набережной Волгограда нашли места под деловую застройку 

Администрация Волгоградской области меняет границы памятника архитектуры и градостроительства «Ансамбль Набережной реки Волги. 1952 г.». Чиновники объясняют своё решение желанием развивать и благоустраивать город. Общественники заявляют, что теперь Центральной набережной Волгограда грозит застройка коммерческими зданиями.
Архитектор Галина Шипилова рассказала V1.ru, что новые зоны позволяют застраивать территорию Центральной набережной от ресторана «Маяк» до створа улицы Гагарина.
— 11 апреля был опубликован приказ об установлении новых границ объекта культурного наследия ансамбля набережной. Охранная территория между поймой реки Царица и улицей 13-й Гвардейской дивизии теперь сокращена до здания музыкального театра и водокачки, — говорит Галина Шипилова. — Ни ресторан «Маяк», ни музыкальный театр, ни водокачка теперь не являются, по мнению комитета госохраны памятников и культурного наследия областной администрации, частью ансамбля набережной. Кроме этого, 16 апреля на сайте комитета опубликована экспертиза проекта новых зон охраны, не охраняющих, а разрешающих строительство на нижней террасе от ресторана «Маяк» до створа улицы Гагарина, а в откосе — от водокачки, включая ее территорию, и также до Гагарина.
Общественники считают, что часть набережной пойдет под застройку
По словам председателя регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерия Котельникова, изменение охранных зон может привести к обезображиванию Центральной набережной.
— Галина Шипилова долго работала над проектом границ территории царицынской водокачки, причем работала над проектом в тесном контакте с отделом госохраны комитета культуры, — говорит Валерий Котельников. — По просьбе чиновников проект дважды переделывался. Весь комплект документов был подготовлен и сдан в комитет культуры, но, когда в феврале 2017 года появился комитет госохраны, утверждение проекта стали затягивать. В итоге отказали под предлогом, что водокачка не нуждается в дополнительной охране, так как она входит в состав охраняемого ансамбля набережной. И тем не менее, при уже имеющемся в их распоряжении готовом проекте, комитет госохраны заказал новый проект у ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». Он оказался совершенно непрофессиональным, хотя именно он и был утверждён приказом. Утвержденная территория состоит из четырёх отдельных фрагментов: новое здание, старое с фильтрами, сторожка и ограда. Я такое вижу впервые! «Отдельные фрагменты» — охранная территория, а все, что между ними — нет. Это даже федеральному закону «Об объектах культурного наследия» противоречит. А они весь двор выкинули, оставили только здания!
Зоны охраны старой водокачки разбили на отдельные фрагменты
— Комитет госохраны абсолютно бесплатно получил проект границ территории водокачки от архитектора Шипиловой, но заказал за бюджетные деньги проект ОНПЦ, — возмущается общественник. — Это сделано лишь по одной причине — им нужна территория для застройки! У ОНПЦ в границы территории входит только два здания из всего ансамбля. Всё остальное теперь можно сносить. По той же схеме выделили в зону регулируемой застройки всю нижнюю террасу набережной, а на территории набережной от театра музыкальной комедии до музея-панорамы «Сталинградская битва» хотят разрешить строительство офисно-деловых зданий. Панорама набережной может стать сильно обезображенной.
При этом, в экспертизе нового проекта реконструкции Центральной набережной Валерий Котельников не увидел ничего опасного для сохранения объектов культурного наследия.
— Предполагается только благоустройство верхней террасы. Появится сухой фонтан, скейт-парк, открытый водоём. Они не несут угрозы для исторических зданий и сооружений. Что касается утверждений о том, что мы всячески избегаем какого-либо сотрудничества с государственными структурами — это просто ложь, которую, к тому же, я могу подтвердить документально. У нас сохранены и все наши обращения с предложениями о конструктивном сотрудничестве в деле сохранения культурного наследия, и все отказы государственных органов на эти обращения.
Директор ОНПЦ Анатолий Мальченко считает, что у общественников нет оснований для беспокойства. А изменения зон охраны вызваны необходимостью развития города.
— Сейчас охранные зоны в центре Волгограда стали пристальнее изучать, чем раньше. Появились вопросы, связанные с благоустройством набережной, — рассказал V1.ru Анатолий Мальченко. — Идёт корректировка охранных зон, что допускается федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Это не волюнтаристские решения. Каждый объект изучают эксперты и дают компетентную оценку. Например, у многих зданий на кровле балясины (невысокие фигурные столбики в виде колонн, иногда с резным декором — прим. ред.) пришли в негодность. Требуется сделать их идентичными по внешнему виду. Сейчас появились более прочные современные материалы, и их использовать целесообразнее, чем продолжать делать из бетона. Тоже самое происходит и с набережной. Мы пытаемся сделать её более современной и интересной. Прежние зоны не позволяли решать эти вопросы. Поэтому их пересматривают. Прежняя охранная зона ресторана «Маяк» не позволяла строить музей «Россия — Моя история». Хотя он никак не загораживал доступ к нему. Музыкальный театр — то же самое. Охранные зоны устанавливаются, чтобы не испортился внешний вид здания — фасада, красоты архитекторских решений. Возле музкомедии априори невозможно ничего построить, чтобы испортить фасад объекта. Ни о каких намеченных работах рядом с ней мне не известно.
Анатолий Мальченко считает, что изменения давно необходимы набережной
По мнению директора ОНПЦ, общественникам необходимо заняться более актуальными для города вопросами, а не наводить страх на жителей Волгограда.
— Очень хорошо, что общественники поднимают различные проблемы, связанные с защитой объектов культурного наследия, — считает Анатолий Мальченко, — Но вместо того, чтобы сделать нам запрос или прийти к нам, они действуют через СМИ. Никогда не было такого, чтобы мы не отвечали. Всегда нужно думать кто есть кто. Например, некоторые защитники исторических зданий не имеют соответствующего образования, поэтому их компетентность и профессионализм во многих вопросах вызывает сомнение. Почему-то они не замечают актуальные проблемы, а ищут виноватых в государственных структурах. Меня, например, очень возмущают квартиры первых этажей на проспекте Ленина, переделанные в офисы и магазины. Каждый собственник красит фасад своего офиса, исторического здания, в понравившийся цвет. Из-за этого центр Волгограда выглядит просто ужасающе. На доме № 20 по улице Советской на балконе пятого этажа налеплена плитка, выглядящая как застывшая яичница на губах ковбоя. Начиная с 21 дома по той же улице частники сделали уродливые спуски. Мне не понятно, почему общественники не обращаются с этими вопросами и не занимаются их решением. Мы готовы включиться вместе! Но они почему-то не берутся за эти проблемы…