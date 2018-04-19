На Центральной набережной Волгограда нашли места под деловую застройку

Администрация Волгоградской области меняет границы памятника архитектуры и градостроительства «Ансамбль Набережной реки Волги. 1952 г.». Чиновники объясняют своё решение желанием развивать и благоустраивать город. Общественники заявляют, что теперь Центральной набережной Волгограда грозит застройка коммерческими зданиями.

Архитектор Галина Шипилова рассказала V1.ru , что новые зоны позволяют застраивать территорию Центральной набережной от ресторана «Маяк» до створа улицы Гагарина.

— 11 апреля был опубликован приказ об установлении новых границ объекта культурного наследия ансамбля набережной. Охранная территория между поймой реки Царица и улицей 13-й Гвардейской дивизии теперь сокращена до здания музыкального театра и водокачки, — говорит Галина Шипилова. — Ни ресторан «Маяк», ни музыкальный театр, ни водокачка теперь не являются, по мнению комитета госохраны памятников и культурного наследия областной администрации, частью ансамбля набережной. Кроме этого, 16 апреля на сайте комитета опубликована экспертиза проекта новых зон охраны, не охраняющих, а разрешающих строительство на нижней террасе от ресторана «Маяк» до створа улицы Гагарина, а в откосе — от водокачки, включая ее территорию, и также до Гагарина.

Общественники считают, что часть набережной пойдет под застройку

По словам председателя регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерия Котельникова, изменение охранных зон может привести к обезображиванию Центральной набережной.

— Галина Шипилова долго работала над проектом границ территории царицынской водокачки, причем работала над проектом в тесном контакте с отделом госохраны комитета культуры, — говорит Валерий Котельников . — По просьбе чиновников проект дважды переделывался. Весь комплект документов был подготовлен и сдан в комитет культуры, но, когда в феврале 2017 года появился комитет госохраны, утверждение проекта стали затягивать. В итоге отказали под предлогом, что водокачка не нуждается в дополнительной охране, так как она входит в состав охраняемого ансамбля набережной. И тем не менее, при уже имеющемся в их распоряжении готовом проекте, комитет госохраны заказал новый проект у ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». Он оказался совершенно непрофессиональным, хотя именно он и был утверждён приказом. Утвержденная территория состоит из четырёх отдельных фрагментов: новое здание, старое с фильтрами, сторожка и ограда. Я такое вижу впервые! «Отдельные фрагменты» — охранная территория, а все, что между ними — нет. Это даже федеральному закону «Об объектах культурного наследия» противоречит. А они весь двор выкинули, оставили только здания!

Зоны охраны старой водокачки разбили на отдельные фрагменты

— Комитет госохраны абсолютно бесплатно получил проект границ территории водокачки от архитектора Шипиловой, но заказал за бюджетные деньги проект ОНПЦ, — возмущается общественник. — Это сделано лишь по одной причине — им нужна территория для застройки! У ОНПЦ в границы территории входит только два здания из всего ансамбля. Всё остальное теперь можно сносить. По той же схеме выделили в зону регулируемой застройки всю нижнюю террасу набережной, а на территории набережной от театра музыкальной комедии до музея-панорамы «Сталинградская битва» хотят разрешить строительство офисно-деловых зданий. Панорама набережной может стать сильно обезображенной.

При этом, в экспертизе нового проекта реконструкции Центральной набережной Валерий Котельников не увидел ничего опасного для сохранения объектов культурного наследия.

— Предполагается только благоустройство верхней террасы. Появится сухой фонтан, скейт-парк, открытый водоём. Они не несут угрозы для исторических зданий и сооружений. Что касается утверждений о том, что мы всячески избегаем какого-либо сотрудничества с государственными структурами — это просто ложь, которую, к тому же, я могу подтвердить документально. У нас сохранены и все наши обращения с предложениями о конструктивном сотрудничестве в деле сохранения культурного наследия, и все отказы государственных органов на эти обращения.

Директор ОНПЦ Анатолий Мальченко считает, что у общественников нет оснований для беспокойства. А изменения зон охраны вызваны необходимостью развития города.

— Сейчас охранные зоны в центре Волгограда стали пристальнее изучать, чем раньше. Появились вопросы, связанные с благоустройством набережной, — рассказал V1.ru Анатолий Мальченко. — Идёт корректировка охранных зон, что допускается федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Это не волюнтаристские решения. Каждый объект изучают эксперты и дают компетентную оценку. Например, у многих зданий на кровле балясины (невысокие фигурные столбики в виде колонн, иногда с резным декором — прим. ред.) пришли в негодность. Требуется сделать их идентичными по внешнему виду. Сейчас появились более прочные современные материалы, и их использовать целесообразнее, чем продолжать делать из бетона. Тоже самое происходит и с набережной. Мы пытаемся сделать её более современной и интересной. Прежние зоны не позволяли решать эти вопросы. Поэтому их пересматривают. Прежняя охранная зона ресторана «Маяк» не позволяла строить музей « Россия — Моя история». Хотя он никак не загораживал доступ к нему. Музыкальный театр — то же самое. Охранные зоны устанавливаются, чтобы не испортился внешний вид здания — фасада, красоты архитекторских решений. Возле музкомедии априори невозможно ничего построить, чтобы испортить фасад объекта. Ни о каких намеченных работах рядом с ней мне не известно.

Анатолий Мальченко считает, что изменения давно необходимы набережной

По мнению директора ОНПЦ, общественникам необходимо заняться более актуальными для города вопросами, а не наводить страх на жителей Волгограда.

— Очень хорошо, что общественники поднимают различные проблемы, связанные с защитой объектов культурного наследия, — считает Анатолий Мальченко, — Но вместо того, чтобы сделать нам запрос или прийти к нам, они действуют через СМИ. Никогда не было такого, чтобы мы не отвечали. Всегда нужно думать кто есть кто. Например, некоторые защитники исторических зданий не имеют соответствующего образования, поэтому их компетентность и профессионализм во многих вопросах вызывает сомнение. Почему-то они не замечают актуальные проблемы, а ищут виноватых в государственных структурах. Меня, например, очень возмущают квартиры первых этажей на проспекте Ленина, переделанные в офисы и магазины. Каждый собственник красит фасад своего офиса, исторического здания, в понравившийся цвет. Из-за этого центр Волгограда выглядит просто ужасающе. На доме № 20 по улице Советской на балконе пятого этажа налеплена плитка, выглядящая как застывшая яичница на губах ковбоя. Начиная с 21 дома по той же улице частники сделали уродливые спуски. Мне не понятно, почему общественники не обращаются с этими вопросами и не занимаются их решением. Мы готовы включиться вместе! Но они почему-то не берутся за эти проблемы…