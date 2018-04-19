Работодателей обяжут правильно указывать код ОКТМО при уплате НДФЛ

Уплата НДФЛ не по месту хозяйственной деятельности работодателя будет приравнена к неисполнению обязанностей налогового агента. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Иркутской области , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Предлагаемые законопроектом изменения налогового законодательства позволят повысить налоговую дисциплину налоговых агентов в части уплаты НДФЛ и обеспечить повышение доходов бюджетов бюджетной системы», — отмечают авторы законопроекта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с действующим законодательством налоговые агенты (например, работодатели) обязаны платить налоги по месту регистрации обособленных подразделений.

Для того чтобы исполнить эту обязанность, работодатель в платёжных документах указывает код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).

Если код указан неверно, обязанность по уплате налога считается исполненной, но средства не попадают в бюджет по месту регистрации компании или её обособленного подразделения.

Налоговым органам затруднительно осуществлять привлечение обозначенных налоговых агентов к налоговой ответственности в связи с нарушениями требований статьи 226 НК РФ , в результате чего бюджеты отдельных субъектов Российской Федерации продолжают нести потери по основному бюджетообразующему налогу», — сказано в пояснительной записке к документу.

В связи с этим в законопроекте предлагается дополнить статью 45 Налогового кодекса «Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов» положением, которое позволит считать обязанность по уплате налога неисполненной, если в платёжных документах был неверно указан код ОКТМО.

«Одновременно с этим законопроектом предлагается предусмотреть привлечение к налоговой ответственности (статья 123 РЖ РФ) налоговых агентов, неверно указавших ОКТМО в поручении на перечисление сумм налога», — сказано в пояснительной записке.