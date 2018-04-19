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В аэропорту Владивостока задержали восемь чемоданов с живыми крабами
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В аэропорту Владивостока задержали восемь чемоданов с живыми крабами 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
В аэропорту Владивостока сотрудники таможни задержали восемь чемоданов с живыми крабами общим весом около 155 килограмм. Членистоногих пытались вывести граждане Китая, пишет «Восток-Медиа» со ссылкой на данные таможни.
«Живой краб весом более 5 килограммов не относится к товарам для личного пользования, поэтому подлежит декларированию в установленной форме. На каждого гражданина КНР вышло от 18 до 20 килограммов живого морепродукта. Сотрудники ведомства изъяли краба и отправили на экспертизу для определения его стоимости. В отношении граждан КНР по факту недекларирования возбуждены дела об административном правонарушении», — сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Инга Солодовник.
Теперь жителям Китая грозят штрафы в размере от половины до двукратной стоимости товара, который они пытались вывезти без декларации.
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