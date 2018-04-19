В аэропорту Владивостока задержали восемь чемоданов с живыми крабами

В аэропорту Владивостока сотрудники таможни задержали восемь чемоданов с живыми крабами общим весом около 155 килограмм. Членистоногих пытались вывести граждане Китая , пишет «Восток-Медиа» со ссылкой на данные таможни.

«Живой краб весом более 5 килограммов не относится к товарам для личного пользования, поэтому подлежит декларированию в установленной форме. На каждого гражданина КНР вышло от 18 до 20 килограммов живого морепродукта. Сотрудники ведомства изъяли краба и отправили на экспертизу для определения его стоимости. В отношении граждан КНР по факту недекларирования возбуждены дела об административном правонарушении», — сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Инга Солодовник.

Теперь жителям Китая грозят штрафы в размере от половины до двукратной стоимости товара, который они пытались вывезти без декларации.