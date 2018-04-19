Таможенники изъяли у китайцев 154 килограмма живых крабов во Владивостоке 

Сотрудники таможни задержали восемь граждан КНР, которые пытались вывезти из Владивостока 154 килограмма живых крабов в Харбин. Авиапассажиры не указали в декларации о наличии в багаже морских деликатесов. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Авиапассажиры имеют право на перевозку живых крабов, если их вес не превышает пяти килограммов. У каждого нарушителя обнаружили от 18 до 20 килограммов морепродуктов. В отношении жителей КНР составлены протоколы об административном правонарушении.
Таможенники задержали жителей Приморья и Хабаровского края, которые пытались вывезти 150 тонн рыбы в Китай. Документы на продукцию были фиктивными. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.