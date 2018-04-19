Тротуар на улице Крупской в Пензе нуждается в срочном капремонте

В минувшую среду, 18 апреля, на портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» опубликовали очередную заявку, касающуюся благоустройства городской улично-дорожной сети. Чаще всего пензенцы жалуются чиновникам на непроезжие дороги и разбитые тротуары. Очередное обращение не стало исключением. Жительница областного центра обратила внимание городских властей на тротуар по улице Крупской, пришедший в неприглядное состояние — лужи, грязь, трещины, ямы и выбоины.

«Тротуар по улице Крупской (от пересечения с улицей Комсомольская до поворота на Циалковского), а также остановка «Стадион Пенза» срочно нуждаются в капитальном ремонте. Ходить невозможно. В дождь приходится идти по газону или вообще обходить по проезжей части. Дорога ведет от жилого массива к остановке общественного транспорта, магазинам, больнице. Рядом школа, стадион, парк, военкомат, Дом торговли и поликлиника», — описала сложившуюся ситуацию горожанка.

В настоящее время заявке присвоен статус «В работе». Решением проблемы занимается МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».