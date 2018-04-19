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Фото для проекта «Бессмертный полк» бесплатно распечатают в центре госуслуг Ховрина
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Фото для проекта «Бессмертный полк» бесплатно распечатают в центре госуслуг Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В офисе «Мои документы» района Ховрино, как и в других центрах госуслуг столицы, проходит проект «Бессмертный полк». Все желающие могут принести фотографии и письма своих родных, близких, соседей — участников Великой Отечественной войны. Материалы отсканируют и разместят в электронной книге.
«К шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения», — уточняется на сайте центра.
Напомним, что центр госуслуг района Ховрино находится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 108. Время работы — ежедневно с 08.00 до 20.00. (то)
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