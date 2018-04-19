Аллеи Долголетия будут высажены в двух столичных парках 21 апреля

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«В 11:00 в Екатерининском парке соберутся активные участники проекта «Московское долголетие», ветераны и многодетные семьи для того, чтобы высадить плодовые деревья — яблони, вишни и груши. В 12:30 представители сразу нескольких поколений многодетных семей высадят липы в парке «Сокольники», — говорится в материале.

Сообщается также, что к акции присоединится руководитель департамента Владимир Петросян

«Дерево является символом связи и преемственности поколений, род человека часто изображается в виде генеалогического древа. Именно поэтому было решено посадить в Москве две Аллеи Долголетия, где могли бы гулять, встречаться и общаться люди всех возрастов. Кроме того, совместная высадка деревьев взрослыми и детьми поможет установить между ними взаимное уважением и понимание, в процессе общения обменяться опытом. Инициатива создания Аллей Долголетия принадлежит москвичам, участвующим в проекте по организации досуга граждан старшего поколения», — добавили в пресс-службе.