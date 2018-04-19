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Аллеи Долголетия будут высажены в двух столичных парках 21 апреля
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Аллеи Долголетия будут высажены в двух столичных парках 21 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«В 11:00 в Екатерининском парке соберутся активные участники проекта «Московское долголетие», ветераны и многодетные семьи для того, чтобы высадить плодовые деревья — яблони, вишни и груши. В 12:30 представители сразу нескольких поколений многодетных семей высадят липы в парке «Сокольники», — говорится в материале.
Сообщается также, что к акции присоединится руководитель департамента Владимир Петросян.
«Дерево является символом связи и преемственности поколений, род человека часто изображается в виде генеалогического древа. Именно поэтому было решено посадить в Москве две Аллеи Долголетия, где могли бы гулять, встречаться и общаться люди всех возрастов. Кроме того, совместная высадка деревьев взрослыми и детьми поможет установить между ними взаимное уважением и понимание, в процессе общения обменяться опытом. Инициатива создания Аллей Долголетия принадлежит москвичам, участвующим в проекте по организации досуга граждан старшего поколения», — добавили в пресс-службе.
Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте, который был запущен Сергеем Собяниным, открылась 1 марта 2018 г. Почти 50 тыс. жителей столицы уже приступили к занятиям в рамках проекта «Московское долголетие». Активности разделены на три направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.
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