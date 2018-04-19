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Контейнерную площадку привели в порядок во дворе на Петрозаводской
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Контейнерную площадку привели в порядок во дворе на Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» во дворе дома 5, корпус 1 на Петрозаводской улице привели в порядок контейнерную площадку. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.
«Факт размещения мусорных контейнеров с нарушением норм подтвердился. Сообщаю, что контейнер убран на специализированную площадку. Контейнерная площадка убрана и находится в удовлетворительном санитарном состоянии», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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