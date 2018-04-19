Детско-взрослую поликлинику в ТиНАО планируют открыть в сентябре

Детско-взрослую поликлинику в дер. Пыхтино в ТиНАО планируется открыть в сентябре 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Детско-взрослую поликлинику в дер. Пыхтино Новомосковского административного округа Москвы введут в эксплуатацию летом этого года. В конце апреля комитет проверит устранение замечаний итоговой проверки. После этого будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию. Открыть для посетителей поликлинику планируется в сентябре», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь пятиэтажного здания поликлиники составляет 7,2 тыс. кв. м. Она состоит из трех блоков: детского отделения на 50 посещений в смену, взрослого отделения на 220 посещений в смену, а также женской консультации, рассчитанной на 100 посещений. Все три блока объединены подземным этажом. На прилегающей территории устроят автостоянку, включая парковочные места для транспорта маломобильных посетителей. Появятся площадки для отдыха с цветниками, газонами и дорожками, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.

Отмечается, что объект возводится за счет средств инвестора. В перспективе рядом с поликлиникой возведут 11-14-этажный офисный центр.