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Детско-взрослую поликлинику в ТиНАО планируют открыть в сентябре
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Детско-взрослую поликлинику в ТиНАО планируют открыть в сентябре 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Детско-взрослую поликлинику в дер. Пыхтино в ТиНАО планируется открыть в сентябре 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«Детско-взрослую поликлинику в дер. Пыхтино Новомосковского административного округа Москвы введут в эксплуатацию летом этого года. В конце апреля комитет проверит устранение замечаний итоговой проверки. После этого будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию. Открыть для посетителей поликлинику планируется в сентябре», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что общая площадь пятиэтажного здания поликлиники составляет 7,2 тыс. кв. м. Она состоит из трех блоков: детского отделения на 50 посещений в смену, взрослого отделения на 220 посещений в смену, а также женской консультации, рассчитанной на 100 посещений. Все три блока объединены подземным этажом. На прилегающей территории устроят автостоянку, включая парковочные места для транспорта маломобильных посетителей. Появятся площадки для отдыха с цветниками, газонами и дорожками, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.
Отмечается, что объект возводится за счет средств инвестора. В перспективе рядом с поликлиникой возведут 11-14-этажный офисный центр.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам поликлиники в Пыхтино привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — подчеркнул О. Антосенко.
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