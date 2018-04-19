Вводится запрет на передвижение судов по Казанке 

В целях безопасности проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года вводится запрет на передвижение судов по реке Казанка, сообщает ГУ МЧС по РТ. В сообщении пресс-службы управления приводится график таких ограничений. Ограничения действуют на участке от железнодорожного моста 799 километра — перегон Восстание — Дербышки, и далее вниз по течению реки до дамбы. Запрет на использование судов не распространяется на суда, участвующие в подготовке и проведении чемпионата, добавляют в пресс-службе.