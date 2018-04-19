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В Татарстане инвестор МСЗ готовит встречи с противниками завода
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В Татарстане инвестор МСЗ готовит встречи с противниками завода 

АиФ Казань 35 минут назад
Фото: АиФ Казань
Компания-инвестор мусоросжигательного завода на следующей неделе сформирует конкретный график встреч с активистами, протестующими против строительства мусоросжигательного завода в РТ, сообщила журналистам 19 апреля официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.
«При этом инвестор будет исходить из того, насколько удобно гражданам участвовать в этих встречах, — сказала Лилия Галимова. — Встречи пройдут в разном формате: будут и персональные встречи с активистами, с жителями Зеленодольского района, и возможно, какие-то видеоконференции».
Кроме того официальный представитель Казанского кремля сообщила, что инвестор готовит информацию, в какую страну для ознакомления с работой МСЗ будет направлена группа активистов.
«Группа активистов разделилась на два лагеря, — сказала Лилия Галимова. — Одни категорически не желают посещать заводы в Европе. Другие готовы туда поехать и ознакомиться с западным опытом. Поэтому, возможно, стран будет несколько. Возможно, группы будут разделены по нескольким странам. Инвестор стремится проработать с организацией ознакомительных туров этот вопрос до общественных слушаний, которые запланированы на июнь 2018 года».
В то же время Лилия Галимова вновь подчеркнула, что «нигде в мире нет практики 100-процентной переработки мусора». В республике стоит задача активно развивать переработку мусора. «К следующему году в республике планируют открыть предприятие по переработке стеклобоя», — сказала официальный представитель Казанского кремля. Однако никаких параметров проекта не назвала, дав понять, что эта частная инициатива — пока только идея.
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