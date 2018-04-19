В Савелках сегодня проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства

В 5-м микрорайоне Зеленограда 19 апреля будет работать дополнительный прививочный пункт для иммунизации домашних животных против бешенства. Ветеринары проведут вакцинацию собак, кошек и хорьков в корпусе 521 с 16.00 до 19.00.

В последующие дни, 21 и 22 апреля, дополнительные пункты для бесплатных прививок животных организуют в Силино: в пятницу — в корпусе 1206А с 16.00 до 19.00, в субботу — в корпусе 1137 с 11.00 до 15.00. Кроме этого, вакцинация против бешенства ежедневно проводиться проводится на СББЖ ЗелАО на Сосоновой аллее, дом 3, с девяти утра до девяти вечера. Прививка поможет обезопасить домашних питомцев от смертельно опасной инфекции, что особенно актуально в период предстоящего летнего сезона и массовых выездов на дачи и на природу.