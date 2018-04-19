Ещё
В Савелках сегодня проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Савелках сегодня проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В 5-м микрорайоне Зеленограда 19 апреля будет работать дополнительный прививочный пункт для иммунизации домашних животных против бешенства. Ветеринары проведут вакцинацию собак, кошек и хорьков в корпусе 521 с 16.00 до 19.00.
В последующие дни, 21 и 22 апреля, дополнительные пункты для бесплатных прививок животных организуют в Силино: в пятницу — в корпусе 1206А с 16.00 до 19.00, в субботу — в корпусе 1137 с 11.00 до 15.00. Кроме этого, вакцинация против бешенства ежедневно проводиться проводится на СББЖ ЗелАО на Сосоновой аллее, дом 3, с девяти утра до девяти вечера. Прививка поможет обезопасить домашних питомцев от смертельно опасной инфекции, что особенно актуально в период предстоящего летнего сезона и массовых выездов на дачи и на природу.
Савелки: последние новости
Столичных восьмиклассников протестируют на потребление наркотиков В Зеленограде началась весенняя чистка водоемов перед купальным сезоном Участники Университетской субботы в МИЭТ погрузятся в мир нанотехнологий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО220
Япония заявила протест России402
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Россияне «изменили» доллару34
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение