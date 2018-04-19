Клуб «Силуэт» приглашает на танцевальный вечер «Ретро-салон»

Участники танцевальной программы перенесутся на танцплощадку 50-80-х годов, услышат знаменитые шлягеры и вспомнят множество красивых танцев. Люди старшего поколения смогут не только активно провести время, но и познакомиться и пообщаться друг с другом.

«Наша цель — организация и проведение досуга пожилых людей с учетом их потребностей. На танцевальном вечере старшее поколение собирается вместе для того, чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы с друзьями и близкими, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, завязать контакты и получить возможность самовыражения или творческой деятельности», — рассказывают организаторы праздника.

Дата: 27 апреля

Время: 15:30 Продолжительность: 1 час Рекомендуемый возраст: 55+

Место: клуб «Силуэт», г. Зеленоград, корп. 1444

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33