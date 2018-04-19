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Клуб «Силуэт» приглашает на танцевальный вечер «Ретро-салон»
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Клуб «Силуэт» приглашает на танцевальный вечер «Ретро-салон» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Участники танцевальной программы перенесутся на танцплощадку 50-80-х годов, услышат знаменитые шлягеры и вспомнят множество красивых танцев. Люди старшего поколения смогут не только активно провести время, но и познакомиться и пообщаться друг с другом.
«Наша цель — организация и проведение досуга пожилых людей с учетом их потребностей. На танцевальном вечере старшее поколение собирается вместе для того, чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы с друзьями и близкими, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, завязать контакты и получить возможность самовыражения или творческой деятельности», — рассказывают организаторы праздника.
Дата: 27 апреля
Время: 15:30  Продолжительность: 1 час  Рекомендуемый возраст: 55+
Место: клуб «Силуэт», г. Зеленоград, корп. 1444
Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33
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