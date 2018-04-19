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Волгоградским предприятиям предложат новые формы трудоустройства инвалидов
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Волгоградским предприятиям предложат новые формы трудоустройства инвалидов 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские общественные организации предложили предприятиям новые формы трудоустройства инвалидов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, изменения механизма квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждались на заседании комитета парламента по труду и социальной политике.
На сегодняшний день работодатель обязан заключать трудовой договор с определенным количеством инвалидов, но есть случаи, когда предприятие не может по объективным причинам предоставить работу для этой категории граждан. Для решения этой проблемы, организациям предложено арендовать рабочие места для инвалидов у другого работодателя. Договор аренды может быть заключен с общественным объединением инвалидов или специализированной организацией, у которых имеется опыт работы с людьми с ограниченными возможностями, оборудованные помещения и наставники. В этом случае инвалид будет работать в приемлемых для него условиях, и получать зарплату в организации арендатора. Такие меры уже действуют в некоторых регионах России. Кроме того, депутатами было предложено создать региональный фонд помощи инвалидов, из средств которого они смогли бы получать пособие по безработице, обучаться профессии. Отмечается, что формирование фонда может осуществляться, в том числе, за счет работодателей, взамен квотирования ими рабочих мест для инвалидов. По данным комитета, на сегодняшний день в области проживает более 56 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают около 14 тысяч. На 1 марта текущего года 2 318 работодателей предоставили сведения о 5 782 заквотированных рабочих местах, 4 094 из них уже заняты инвалидами, вакантными остаются 1688. Добавим, в регионе для инвалидов молодого возраста действует программа по организации их сопровождения при трудоустройстве. На эти цели в 2018 году запланировано более трех миллионов рублей.
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