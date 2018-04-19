Волгоградским предприятиям предложат новые формы трудоустройства инвалидов

Волгоградские общественные организации предложили предприятиям новые формы трудоустройства инвалидов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, изменения механизма квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждались на заседании комитета парламента по труду и социальной политике.