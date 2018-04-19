«Сингапур» будет в следующем году. Итоги работы и подарки журналистам от Счетной палаты ЯНАО

Счетная палата Ямала отчиталась перед депутатами без обещанной инфографики и технических «наворотов», но с убедительными результатами. Глава ведомства Владимир Свидлов извинился перед депутатами, что « Сингапур не прокатил», однако итогами работы порадовал. В 2017 году проверено 34 млрд рублей, это в пять раз больше, чем в 2016 году. Резкое увеличение показателя связано с применением в проверках аудита в сфере закупок.

Размер выявленных нарушений составил 4,6% или 1,5 млрд рублей. Объем возращенных бюджетных средств составил 435 млн рублей. Удалось вернуть неправомерные расходы на заработную плату, доначисленные арендные платежи, неустойки по контрактам и другие. По словам председателя Счетной палаты ЯНАО Владимира Свидлова, многие выявленные нарушения невозможно устранить, в процентном отношении эта сумма составляет около 80% от общего объема потенциально устраняемых нарушений. В отчетном году практически отсутствуют нецелевые расходы, неэффективные расходы составили 11%.

Депутаты отметили высокую эффективность контрольного органа, но просили докладчика в следующий раз быть более конкретным и, что называется, назвать нарушителей поименно. Председатель обещал пожелания учесть, а также внедрить новый формат взаимодействия с депутатским корпусом и СМИ. Такую новость журналисты расценили как подарок к празднику— сегодня отмечается День ямальской журналистики, и надеются уже в ближайшее время получить доступ к наиболее интересным документам.