5 — 2 = У Сайгидпаши Умаханова осталось три заместителяДвое из пяти заместителей министра промышленности и энергетики Сайгидпаши Умаханова освобождены от должностей в связи с продолжающимися в республике сокращениями, указ об увольнении Расула Гайрбекова и Александра Галимукова подписал Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов. Теперь в запасе ведомства осталось три замминистра — Юсуп Малламагомедов, Магомед Магомедов и Якуб Худжаев, а первым заместителем остается Арслан Арсланов.
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