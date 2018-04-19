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5 — 2 = У Сайгидпаши Умаханова осталось три заместителя
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5 — 2 = У Сайгидпаши Умаханова осталось три заместителя 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
5 — 2 = У Сайгидпаши Умаханова осталось три заместителяДвое из пяти заместителей министра промышленности и энергетики Сайгидпаши Умаханова освобождены от должностей в связи с продолжающимися в республике сокращениями, указ об увольнении Расула Гайрбекова и Александра Галимукова подписал Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов. Теперь в запасе ведомства осталось три замминистра — Юсуп Малламагомедов, Магомед Магомедов и Якуб Худжаев, а первым заместителем остается Арслан Арсланов.
Фото: mahachkala.bezformata.ru
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