«Как может быть рок-н-ролл без женщины и выпивки?» Репортаж с 25-летия «Авторадио»

На сцене знаменитости в течение четырех с лишним часов исполняли свои лучшие хиты, а за кулисами по традиции делились откровениями. О самых интересных моментах, которые не попадут в телеэфир, читайте в нашем материале.

«Антонов жалуется на недосып»

Николай Расторгуев вспоминал, как праздновал свое 25-летие. В то время музыкант еще не мог себе позволить устроить роскошный банкет, поэтому ограничился праздником в привокзальном ресторане.

— Тогда я был кудрявым и волосатым, — говорил певец. — Волосы длиннее, чем сейчас, раза в три. Мы были молодыми и счастливыми, поэтому мой праздник прошел весело.

Спрашивали у Расторгуева и о состоянии здоровья. Несколько лет назад артист испытывал серьезные проблемы с почками. Впрочем, музыкант уверил: никаких проблем у него сейчас нет.

— Кто жалуется на авитаминоз? Киркоров? — удивился он вопросу журналистов. — Это же смешно! Я переношу любое время года замечательно.

Редкий гость светских мероприятий — Юрий Антонов — тоже говорил о здоровье. К журналистам он впервые за долгое время вышел без палочки. Впрочем, признался: проблемы еще остались.

— Внешнее состояние не отвечает внутреннему, — заявил Юрий Михайлович. — Когда доживете до моего возраста, поймете, о чем я говорю. Чувствую себя сейчас неплохо, но сплю мало. С перерывами получается часов 6 — не больше.

— Когда она услышала песню «7000 над землей», сказала мне: «Валера, наверное, это последний всесоюзный шлягер. Больше таких песен, которые бы пела вся страна от мала до велика, не будет!» — делился певец. — Так оно и произошло. Песни популярные сейчас есть, но все они на разную аудиторию.

— Трахнул и сделал карьеру, — заявила звезда. — Что в этом плохого? А бывает, что переспишь и ничего не получишь: ни карьеры, ни денег и даже шубки! Честно, не понимаю, почему так всё раздули? Хочешь — спи, не хочешь — не спи! Я ни с кем не спала, карьеру сделала сама. Поэтому у меня нет голливудской славы. А те, кто это сделал, пойдите поклонитесь этому чуваку и извинитесь перед его женой!

Маршал разул фотографов

Сама Лолита сейчас занята дочкой Евой, которая гостит у мамы в Москве . Нам звезда жаловалась: украинские власти не пустят ее даже на выпускной к девочке.

— Я в Москве все купила для праздничного вечера: красивый костюм, туфли классные! — говорит Лолита. — Заодно мама себе тоже приобрела туфельки, потому что давно никуда не выходила. Хотя бы знаю, как дочь будет одета на выпускном.

Певица организовала для девочки экскурсионную программу. В один из вечеров Лолита побывала в московском театре. После спектакля вышла покурить и встретила бомжа, который стрельнул у нее сигарету, а потом попросил автограф.

— Я поняла, что такое слава: ты можешь выйти из театра, и тебя даже бомж будет знать! — радовалась певица. — Я не заслуженная артистка, но разве это важно? Главное, что меня даже бомжи знают!

Марию Киселеву за кулисами сразу и не признали. Ведущая «Слабого звена» сильно изменилась.

— 15 лет прошло с закрытия этой передачи, а меня о ней до сих пор спрашивают, — говорила Мария. — Значит, не зря работали.

Александр Маршал за кулисами тепло приветствовал Александра Иванова , а потом разул одного из фотографов. Когда тот попросил певца снять очки, артист неожиданно разгневался.

Александр Иванов и Александр Маршал // Фото: Денис Сорокин

— А вот вы можете снять кроссовки? — заявил певец.

Папарацци тут же разулся, но Маршал снимать очки так и не стал.

Леонид Агутин тоже скандалил с фотографами. Как выяснилось, Леониду не нравится, как его снимают п­апарацци.

— Не фотографируйте меня снизу! — просил артист. — Так кадры получаются неудачные: лучше сверху.

Зато Александр Буйнов по поводу внешнего вида не комплексовал. Сначала он озорно танцевал твист, а увидев Владислава Третьяка , стал вспоминать, как фанател от него в юности.

— Мне моя жена часто говорит, что теперь выпивать — не в моде, — заявил Буйнов. — Я, конечно, не злоупотребляю, но искренне не понимаю, как может быть рок-н-ролл без женщины и выпивки? Знаю, что модно теперь ходить в качалку, чтобы были кубики. У меня их нет — только два шарика!

Сергей Лазарев , наоборот, радовал отменной физической формой — сейчас певец активно трудится над собой, чтобы предстать на сольном концерте во всей красе. Во время шоу он обещает исполнить не только старые хиты, но и новые песни.

— 90 процентов новых песен будет на русском, — говорит певец. — Станут ли они хитами, не знаю. Это очень трудно угадать. Знаю, что влияет сезонность. Под осеннюю погоду лучше проходят грустные песни, летом лучше идут быстрые.