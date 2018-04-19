Калининградские таможенники нашли в канистрах более 3 кг марихуаны

Калининградские таможенники нашли более 3 кг марихуаны и гашиша, которую контрабандисты хотели ввезти в регион из Польши . «Товар» был спрятан в канистрах, сообщили в пресс-службе областной таможни.

Наркотик нашли во время досмотра седельного тягача с российской регистрацией на таможенном посту МАПП Багратионовск

«В технологическом отсеке транспортного средства были обнаружены две канистры с темной маслянистой жидкостью, в каждой из которых находилось по 17 свертков, обмотанных скотчем, с растительным веществом зеленого цвета внутри», — сообщили в ведомстве.

То, что внутри свертков находится наркотик, подтвердили эксперты.

Калининградская областная таможня возбудила уголовное дело. Проводится проверка.