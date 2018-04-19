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Калининградские таможенники нашли в канистрах более 3 кг марихуаны
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Калининградские таможенники нашли в канистрах более 3 кг марихуаны 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Калининградские таможенники нашли более 3 кг марихуаны и гашиша, которую контрабандисты хотели ввезти в регион из Польши. «Товар» был спрятан в канистрах, сообщили в пресс-службе областной таможни.
Наркотик нашли во время досмотра седельного тягача с российской регистрацией на таможенном посту МАПП Багратионовск.
«В технологическом отсеке транспортного средства были обнаружены две канистры с темной маслянистой жидкостью, в каждой из которых находилось по 17 свертков, обмотанных скотчем, с растительным веществом зеленого цвета внутри», — сообщили в ведомстве.
То, что внутри свертков находится наркотик, подтвердили эксперты.
Калининградская областная таможня возбудила уголовное дело. Проводится проверка.
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