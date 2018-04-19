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Нижегородские предприниматели стали чаще жаловаться на налоговиков
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Нижегородские предприниматели стали чаще жаловаться на налоговиков 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
По состоянию на конец 2017 года поступило 64 обращения о действии и бездействии, о решениях налоговых органов, что выше показателя 2016 года более, чем в три раза, сообщила представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Галина Бычкова.
Серьёзной проблемой стали недочеты в сфере контрольно-надзорной деятельности. По словам Галины Бычковой, «ситуации бывают очень острыми», и оставлять их без внимания нельзя. В частности, есть тенденция со стороны налоговиков подменять уголовным преследованием рассмотрение спора в гражданском суде.
Как итог, за 2017 год Нижегородскую область покинули около 18,5 тыс. крупных налогоплательщиков.
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