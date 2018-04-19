В Волгограде у физкультурной академии нашли неразорвавшийся снаряд

Артиллерийский снаряд времен войны нашли на территории физкультурной академии в Краснооктябрьском районе Волгограда

— Рабочие, перекопавшие участок у академии, нашли 100-миллиметровый снаряд, — рассказали в экстренных службах региона. — Вокруг находки времен войны выставили оцепление. Заявка на обезвреживание боеприпаса отправлена.