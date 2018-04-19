Ещё
В Волгограде у физкультурной академии нашли неразорвавшийся снаряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде у физкультурной академии нашли неразорвавшийся снаряд 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Артиллерийский снаряд времен войны нашли на территории физкультурной академии в Краснооктябрьском районе Волгограда.
— Рабочие, перекопавшие участок у академии, нашли 100-миллиметровый снаряд, — рассказали в экстренных службах региона. — Вокруг находки времен войны выставили оцепление. Заявка на обезвреживание боеприпаса отправлена.
В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что в армию информация о найденном снаряде еще не поступала. V1.ru пытается получить комментарий в физкультурной академии.
v1.ru: последние новости
Поселок Тир в Волгограде: что творится за спиной у «Родины-матери» На Центральной набережной Волгограда нашли места под деловую застройку Жители дома в центре Волгограда на две недели остались без газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО220
Япония заявила протест России402
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Россияне «изменили» доллару34
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение