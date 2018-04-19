В Казани начали ремонтировать Ленинскую дамбу, которая изношена на 80%

Ремонт Ленинской дамбы стартовал в Казани , сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ

Дорожное покрытие Ленинской дамбы изношено на 80%. В ходе ремонта запланированы замена верхнего слоя асфальта, частичная замена бортовых камней и барьерных ограждений. На ремонт Ленинской дамбы выделены 154,779 млн рублей.

Отметим, что протяжённость дамбы от Площади Тысячелетия до улицы Рабочая — 1630 метров, проезжая часть имеет 5 полос в каждую сторону. Интенсивность движения составляет 2000-2500 автомобилей в час.

Напомним, в Казани 14 апреля стартовал капремонт дорог, в ходе которого приведут в порядок улицы Декабристов, Клары Цеткин, Сибгата Хакима и др.