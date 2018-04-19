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В Красноярском крае хотят на 20% поднять зарплату госслужащих
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В Красноярском крае хотят на 20% поднять зарплату госслужащих 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярским муниципальным чиновникам могут на 20% повысить зарплату. Об этом на сессии Заксобрания сообщил и.о.губернатора Красноярского края Александр Усс.
Чиновник рассказал о том, что предвидит сложности с набором на госслужбу в муниципалитетах, так как оплата труда там недостаточно высокая. Планируется, что в течение зарплата муниципальных служащих возрастет на 20%.
Напомним, в 2017 году в Красноярском крае разразился скандал, когда депутаты почти в два раза подняли себе зарплату. Встретив возмущение жителей, «слуги народа» отменили своё решение. Обсуждая этот вопрос, депутаты уже тогда упоминали низкие зарплаты в муниципалитетах.
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