В Красноярском крае хотят на 20% поднять зарплату госслужащих

Александр Усс. Красноярским муниципальным чиновникам могут на 20% повысить зарплату. Об этом на сессии Заксобрания сообщил и.о.губернатора Красноярского края

Чиновник рассказал о том, что предвидит сложности с набором на госслужбу в муниципалитетах, так как оплата труда там недостаточно высокая. Планируется, что в течение зарплата муниципальных служащих возрастет на 20%.

Напомним, в 2017 году в Красноярском крае разразился скандал, когда депутаты почти в два раза подняли себе зарплату. Встретив возмущение жителей, «слуги народа» отменили своё решение. Обсуждая этот вопрос, депутаты уже тогда упоминали низкие зарплаты в муниципалитетах.