В Зеленограде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел

17 апреля в УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве пришли ветераны органов внутренних дел, служивших в окружном Управлении и кадетский класс школы № 853.

Открыл торжественное мероприятие помощник начальника по работе с личным составом УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Дмитрий Заиченко. Он провел экскурсию по музею Управления, продемонстрировал школьникам и ветеранам экспозиции музея, рассказал об истории полиции Зеленограда. После этого в актовом зале он рассказал кадетам о самом празднике — Дне ветеранов органов внутренних дел.

«День ветеранов органов внутренних дел очень важен, — отметил Дмитрий Заиченко, — Люди, уже давно вышедшие на пенсию, за плечами которых множество раскрытых преступлений, не сидят, сложа руки, а продолжают свою деятельность и вне служебных организаций охраны правопорядка. Работа ветеранов происходит по различным направлениям: пропаганда необходимости охраны правопорядка, распространение ценной информации среди молодежи — в первую очередь, среди подростков, помощь молодым сотрудникам полиции».

После поздравлений в адрес ветеранов органов внутренних дел, Дмитрий Заиченко рассказал кадетам о милиционере Сергее Горшкове , погибшем при исполнении служебного долга: «На фасаде здания УВД по Зеленоградскому округу города Москвы висит памятная доска, с фотографии которой смотрит вполне обычный человек: добродушный, серьезный. На табличке даты жизни и смерти и страшные слова „Погиб при исполнении служебного долга“. Не все знают историю этого мужественного человека, сотрудника органов внутренних дел и настоящего Героя».

Ветеран ОВД, сослуживец Сергея Горшкова Александр Осьмачко рассказал кадетам о той операции, которая лишила жизни зеленоградского милиционера: «В далеком 1998 году в корпусе 200 „В“ Зеленограда было совершено разбойное нападение на квартиру. Отрабатывая одну из версий предполагаемого местонахождения подозреваемых, в составе оперативной группы Сергей Горшков выехал в санаторий „Артем“ Химкинского района».

Оперативники взяли под контроль предполагаемые места возможного отхода преступников: лестницу подъезда, чердак и улицу под балконом. Сергей и еще трое оперативников позвонили в дверь, через некоторое время стало понятно, что в квартире кто-то есть, но дверь никто не открывал. После неудавшихся многократных попыток с просьбой открыть дверь добровольно, сотрудникам все-таки удалось проникнуть в квартиру. Войдя первым, Сергей Горошков приступил к осмотру квартиры, но тут, в считанные секунды, прозвучал выстрел. В результате оказанного вооруженного сопротивления преступниками, оказавшимися ранее судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления «гастролерами» Орехово-Зуевского района, Сергей получил тяжёлое огнестрельное ранение, ставшее смертельным для него.

Председатель совета ветеранов УВД Зеленограда Александр Стрельников подытожил рассказ о подвиге милиционера: «За смелые, решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, в условиях сопряженных с риском для жизни, Сергей Горшков был посмертно представлен к государственной награде — ордену Мужества. 19 января 2002 года перед центральным входом в здание УВД Зеленоградского административного округа Москвы состоялось открытие Доски памяти старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Управления, майора милиции — Сергея Игоревича Горшкова».

Член Общественного Совета при УВД Зеленограда Владимир Уткин , который также присутствовал на этом торжественном мероприятии, поздравил ветеранов органов внутренних дел с праздником: «Искренне выражаю сердечную благодарность за добросовестный труд по борьбе с преступностью всем ветеранам. От всей души желаю всем тем, кто посвятил жизнь служению на благо Родины, доброго здоровья, долголетия, семейного благополучия и неиссякаемого оптимизма».

После этого кадеты, ветераны органов внутренних дел, член Общественного Совета при УВД Зеленограда и руководство окружного Управления возложили цветы к мемориальной доске Сергея Горшкова. Руководство окружного Управления и Совета ветеранов поздравляет всех ветеранов органов внутренних дел УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве с этой праздничной датой. Честь, мужество, патриотизм, воля и чувство долга, желание обеспечить порядок и защиту граждан всегда были присущи вам. Благодарим всех вас за многолетний добросовестный труд, высокую гражданскую ответственность и преданность делу. Дорогие ветераны, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и благополучия вашим семьям.