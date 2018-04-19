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Представители «ВСМПО-Ависмы» рассказали о будущем рынка титана
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Представители «ВСМПО-Ависмы» рассказали о будущем рынка титана 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Делегация корпорации «ВСМПО-Ависма» работает на XVI Международной конференции «Ti-2018 в СНГ». В Минске собрались 237 специалистов в области производства и применения титана из России, Китая, Люксембурга, Италии, США, Ирландии, Польши, Японии, Литвы, Германии и других государств.
Большинство мероприятий посвящены обсуждению различных аспектов состояния и путей развития мирового рынка титана, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе «ВСМПО-Ависмы».
Делегаты корпорации выступили с докладами о тенденциях рынка в 2017 году и прогнозами на ближайшие годы. Отдельно рассмотрели ситуацию с производством и использованием титановой продукции в странах бывшего Содружества независимых государств.
Также специалисты «ВСМПО-Ависмы» рассказали о технологии выплавки слитков орто-сплавов, поделились результатами исследований влияния примесей внедрения на температуру полиморфного превращения и свойства высокопрочных титановых сплавов в термоупрочненном состоянии.
Участникам «Ti-2018 в СНГ» предложили побывать на промышленном флагмане Беларуси — БелАЗе, обеспечивающем карьерной техникой горнодобывающие холдинги со всего мира.
Международная конференция «Ti-2018 в СНГ» организована Межгосударственной ассоциацией Титан, созданной в 1991 году по инициативе ведущих предприятий-производителей титановой продукции и отраслевых институтов. При ее активном участии были разработаны программы развития сырьевой базы отрасли, технического совершенствования и реконструкции производств основных производителей титана, расширения областей применения продукции, а также снижения затрат на его производство.
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