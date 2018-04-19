Президент России подписал закон о свободном сборе валежника 

Москва, 19 апреля /Синьхуа/ — Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд. Об этом стало известно из опубликованного в среду на официальном портале правовой информации документа.
Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Внесение поправок в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта России.
Федеральный закон принят Государственной думой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля. —0—