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Президент России подписал закон о свободном сборе валежника
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Президент России подписал закон о свободном сборе валежника 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Москва, 19 апреля /Синьхуа/ — Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд. Об этом стало известно из опубликованного в среду на официальном портале правовой информации документа.
Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Внесение поправок в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта России.
Федеральный закон принят Государственной думой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля. —0—
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