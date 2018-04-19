Нижегородские киоски и палатки приведут к единому стилю

фото пресс-служба администрации Нижнего НовгородаНижегородские киоски и палатки приведут к единому стилюНижегородские киоски, уличные лотки и палатки приведут к единому стилю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Владимир Панов на встрече с нижегородскими предпринимателями заявил, что объекты нестационарной торговли очень важны для города. По словам мэра, разнообразная уличная мелкорозничная торговля сделает город уютнее и приятнее для прогулок, но при этом должна быть выработана единая стилистика палатки, киосков и лотков, «чтобы улицы и площади не выглядели, как лоскутные одеяла».

Предприниматели полностью поддержали Владимира Панова и отметили, что надеются на плодотворное сотрудничество малого бизнеса и администрации города.

Владимир Панов пообещал, что в течение месяца некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области» подготовит предложения по единому макету для объектов нестационарной торговли и обсудит его с предпринимателями.