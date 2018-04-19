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Какие мосты и дороги в Сибири начнут строить в 2018 году
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Какие мосты и дороги в Сибири начнут строить в 2018 году 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Список получился достаточно обширный — в нем сорок позиций, в том числе четвертый мост через Обь в Новосибирске, Южный обход Барнаула и Северный обход Омска, реконструкция автодорог в Бурятии, модернизация тракта "Абакан — Ак-Довурак" и так далее. Как правило, учитывая сибирские расстояния и природно-климатические условия, реализация таких проектов — дело весьма затратное, поэтому важнейшим вопросом на заседании комиссии был поиск средств и ресурсов. Ведь только за счет бюджетных ассигнований построить весь «инфраструктурный каркас Сибири» нереально — нужны иностранные либо частные инвестиции (формат государственно-частного партнерства на подобных объектах уже отработан).
Один из участников заседания, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что внимание участников Красноярского экономического форума было сконцентрировано на двух основных темах — развитии в Сибири транспортной инфраструктуры и энергетики.
Правительство России сейчас занимается разработкой новой транспортной стратегии и новой госпрограммы развития транспорта, — подчеркнул Андрей Травников. — Для нашего региона эта тема более чем актуальна, ведь Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири. У нас есть конкретные проекты, которые мы вынесли на обсуждение. Например, проект «Городская электричка». Есть и предложения по развитию автодорожной инфраструктуры — строительство Восточного и Южного транзитных обходов.
По словам врио главы региона, не обошли вниманием на форуме и воздушный транспорт. Сегодня аэропорт Толмачево — самый крупный российский пересадочный хаб за Уралом, и у него есть перспективы для дальнейшего развития.
Кроме того, на заседании правительственной комиссии были представлены отобранные год назад проекты государственно-частного партнерства, предусматривающие строительство мостов в Хабаровском и Пермском краях и четвертого автомобильного моста в Новосибирске. Комиссия отметила, что последний из них имеет максимальную готовность, и предложения по федеральному финансированию предполагается рассмотреть уже в 2018 году.
— Безусловно, правительство Российской Федерации будет еще определять сумму, которую можно выделить в рамках исполнения бюджета 2018 года, но такая уверенность уже есть, — заявил Андрей Травников.
По его словам, в бюджете Новосибирской области на 2018 год необходимая сумма средств зарезервирована. Сейчас определяются границы зоны строительства. На некоторых участках выявлены признаки наличия археологических памятников, поэтому до начала строительства нужно провести научные изыскания. «По сути, идут подготовительные работы, чтобы при начале полного финансирования стройка не потеряла темпов», — подчеркнул Травников.
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