Сегодня исполняется 100 лет со дня образования Олонецкой Губчека

19 апреля, исполняется 100 лет со дня образования Олонецкой губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (Губчека).

На протяжении вековой истории чекисты Карелии достойно несли службу по обеспечению государственной безопасности. И сегодня они успешно решают широкий спектр задач — от противодействия иностранным спецслужбам до борьбы с терроризмом, коррупцией и контрабандой. Сотрудников Управления всегда отличали компетентность, принципиальность, профессионализм. Современное поколение сотрудников Управления ФСБ России по Республике Карелия не просто причастно к былой истории, оно своей службой создает ее новые страницы.

Поздравляем всех ветеранов и сотрудников Управления ФСБ России по республике Карелия с юбилеем, желаем здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, успехов в работе и удачи во всех начинаниях!