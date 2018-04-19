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Сегодня исполняется 100 лет со дня образования Олонецкой Губчека
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Сегодня исполняется 100 лет со дня образования Олонецкой Губчека 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
С этой даты отсчитывает свою историю управление Федеральной службы безопасности России по Республике Карелия.
19 апреля, исполняется 100 лет со дня образования Олонецкой губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (Губчека).
На протяжении вековой истории чекисты Карелии достойно несли службу по обеспечению государственной безопасности. И сегодня они успешно решают широкий спектр задач — от противодействия иностранным спецслужбам до борьбы с терроризмом, коррупцией и контрабандой. Сотрудников Управления всегда отличали компетентность, принципиальность, профессионализм. Современное поколение сотрудников Управления ФСБ России по Республике Карелия не просто причастно к былой истории, оно своей службой создает ее новые страницы.
Поздравляем всех ветеранов и сотрудников Управления ФСБ России по республике Карелия с юбилеем, желаем здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, успехов в работе и удачи во всех начинаниях!
По материалам: ptzgovorit.ru
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