Россвязь обеспокоена высокой долей иностранной электроники в спутниках

В настоящее время в производстве для нужд государственного оператора спутниковой связи «Космическая связь» находятся два спутника связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», ожидается заказ еще трех космических аппаратов.

"Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства. Процесс этот сложный и долгий по времени, но с каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства. Но все равно, высокая зависимость складывается в определенные трудности", — рассказал он.

В частности, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

"Сейчас у нас находится в производстве два космических аппарата «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые изготавливаются по заказу ФГКП «Космическая связь». Их производит компания «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева. Здесь, в этой сложной кооперации, где есть подрядчики второго и третьего уровня, и есть слишком большая зависимость от иностранных электронных компонентов. Здесь довольно-таки много проблем", — рассказал Чурсин.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России . Их запуск запланирован на 2019 год на одной ракете «Протон».

Помимо того, рассказал Чурсин, в 2020 году планируется запуск спутников «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году — «Экспресс АМУ-4».